Kılıçdaroğlu şimdi de kafayı buna taktı! Senin başka işin yok mu be adam?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, bir milletin varoluş mücadelesi verdiği Milli Mücadele sonrası diplomat olmayan İsmet İnönü’nün Türkiye’yi temsilen başdelege olarak imzaladığı ve diplomatik ayak oyunlarıyla kazanımlarımızın çoğunu kaybettiğimiz Lozan Antlaşması ile ilgili tuhaf bir çıkış geldi.

Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Görükle İpekspor Sahası'nda organize edilen "Büyük Mübadil Buluşması" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Lozan Antlaşması'nın "Türkiye'nin tapu senedi" olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Hepinize söz veriyorum; parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi Lozan’ın bir bayram olmasının kabul edilmesinin kanun teklifi olacak." diyerek teklif vereceklerini duyurdu.