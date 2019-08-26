Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! HDP'lilere destek için vekilleri gönderdi CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kirli ittifakı her alanda devam ediyor. Terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret eden CHP'li vekiller, "Dayanışma için Mardin'deyiz" mesajı verdi.

CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerini İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'e destek için gönderdi. CHP'nin HDP'ye desteği bu sefer de milletvekillerinin ziyaretiyle devam etti. "Kayyıma karşıyız" CHP milletvekilleri İlhan Cihaner ve Ali Şeker, görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. CHP'li Cihaner, "Antidemokratik ve hukuk dışı kayyum darbesinin karşısında olduğumuzu göstermek için seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

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