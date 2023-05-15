Kılıçdaroğlu rekorunu geliştirdi! Tabelaya bir yenilgi daha yazın

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 97.23'sı açılan sandıklarda Recep Tayyip Erdoğan 49,36, Kemal Kılıçdaroğlu 44.96 Sinan Oğan ise 5.25 oy aldı.

AK Parti ezici üstünlük sağladı

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti yüzde 35,30 oy aldı. 18 milyon 574 bin 255 seçmenin tercihi olan iktidar partisi, 266 milletvekili ile Meclis'te ezici üstünlük sağladı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP ise 51 milletvekili ile Meclis'te yerini aldı.

CHP çakıldı

CHP ise 168 milletvekilinde kaldı. Partinin yenilgilere doyamayan genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her zamanki gibi Erdoğan karşısında hezimete uğradı.

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Türk siyasetinin en büyük kaybedenlerinden biri olan Kılıçdaroğlu, yenilgilerine bir yenisini daha ekledi.

Hezimeti kabul etti

Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kılıçdaroğlu, "Milletimiz ikinci tur diyorsa, başımızın üstüne mutlaka kazanacağız." dedi. Seçimden saatler sonra yaptığı 'Öndeyiz' açıklamasını adeta yutan CHP lideri, yenilgiyi kabul edip, "Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır." diyerek kuyruğu dik tutmaya çalıştı.