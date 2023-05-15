Kılıçdaroğlu rekorunu geliştirdi! Tabelaya bir yenilgi daha yazın
Cumhurbaşkanlığı seçimi henüz neticelenmese de milletvekili seçimlerinde yine AK Parti galip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun batırdığı CHP yine hezimete uğradı. Kılıçdaroğlu seçim yenilgilerine bir yenisini daha ekledi.
14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 97.23'sı açılan sandıklarda Recep Tayyip Erdoğan 49,36, Kemal Kılıçdaroğlu 44.96 Sinan Oğan ise 5.25 oy aldı.
AK Parti ezici üstünlük sağladı
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti yüzde 35,30 oy aldı. 18 milyon 574 bin 255 seçmenin tercihi olan iktidar partisi, 266 milletvekili ile Meclis'te ezici üstünlük sağladı.
Cumhur İttifakı ortağı MHP ise 51 milletvekili ile Meclis'te yerini aldı.
CHP çakıldı
CHP ise 168 milletvekilinde kaldı. Partinin yenilgilere doyamayan genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her zamanki gibi Erdoğan karşısında hezimete uğradı.
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Türk siyasetinin en büyük kaybedenlerinden biri olan Kılıçdaroğlu, yenilgilerine bir yenisini daha ekledi.
Hezimeti kabul etti
Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kılıçdaroğlu, "Milletimiz ikinci tur diyorsa, başımızın üstüne mutlaka kazanacağız." dedi. Seçimden saatler sonra yaptığı 'Öndeyiz' açıklamasını adeta yutan CHP lideri, yenilgiyi kabul edip, "Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır." diyerek kuyruğu dik tutmaya çalıştı.