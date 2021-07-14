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Gündem Kılıçdaroğlu ‘Ne gerek var’ diyordu! Vatandaşa Marmaray müjdesi
Gündem

Kılıçdaroğlu ‘Ne gerek var’ diyordu! Vatandaşa Marmaray müjdesi

TCDD Taşımacılık A.Ş. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbullu vatandaşlara Marmaray müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 14:09:00 -
Kılıçdaroğlu ‘Ne gerek var’ diyordu! Vatandaşa Marmaray müjdesi

 Yeniakit  Ankara 

Kurban Bayramı tatili için şehir içi ulaşımla alakalı İstanbullu vatandaşlara müjdeli haber TCDD Taşımacılık A.Ş. sosyal medya hesabından verildi. TCDD, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapımına şiddetle karşı çıktığı Marmaray’ın 15 Temmuz Demokrasi Günü ile birlikte Kurban Bayramının 4 günü boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan paylaşımda, “Sayın Yolcularımız, #Marmaray trenlerimiz 15 Temmuz ve Kurban Bayramı (20, 21, 22, 23 Temmuz) boyunca ücretsizdir. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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