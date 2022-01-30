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Gündem Kılıçdaroğlu koskoca hortumu göremedi! Gözün kör, kalbin mühürlü mü Bay Kemal?
Gündem

Kılıçdaroğlu koskoca hortumu göremedi! Gözün kör, kalbin mühürlü mü Bay Kemal?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “bağımsızız” diyerek Amerika, Norveç ve İsveç’ten fonlanan Medyascope’la ilgili konuştu. CHP yandaşı Ruşen Çakır’ın sahibi olduğu siteye ilişkin görüşlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, “Medyascope bağımsız bir kanal” iddiasında bulundu ve yurtdışından beslendiğini görmemezlikten geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 16:37:00 - 2022-01-30 16:38:18

Amerika, Norveç, İsveç gibi ülkelerin Türkiye’de ‘karışıklık’ yapmaları için büyütüp beslediği birçok internet sitesi bulunuyor. Bunlardan birisi ise sözde gazeteci Ruşen Çakır’ın sahibi olduğu Medyascope adlı haber sitesi. 

“Besleme” kanal ‘bağımsız’mış!

Kılıçdaroğlu ise işte yurtdışından beslenen Medyascope TV’de katıldığı canlı yayın programı öncesinde konuştu. “Besleme” kanala övgüler yağdıran Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Toplumun gerçekleri öğrenmesinin yolu, bağımsız medyadan geçer. Medyascope bu anlamda önemli bir görev üstlenen bir kanal. Burada olmaktan da son derece mutluyum.” 

İşte fonlandığının belgesi

Medyascope adlı internet sitesinin 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı öğrenildi. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı belirtilmişti. Medyascope'nin ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan 477 bin 58 dolar, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı ortaya çıkmıştı.

 

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