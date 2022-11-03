Kılıçdaroğlu kendisiyle çelişiyor! Şimdi de Londra’daki ‘tefecilere’ gitti

Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı’nda İngiltere görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken defalarca 'Londra’daki tefeciler' ifadelerini sarf eden Kılıçdaroğlu’nun, Londra seyahati çelişki yarattı.

Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı’nda İngiltere temasları hakkında açıklamalarda bulunmasının ardından Londra’ya gitti. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken sık sık “Londra’daki tefeciler” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu’nun, “Londra’ya yatırımcı ve fon bulmak için gideceğini” söylemesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, “Bu akşam (dün) Londra’ya gidiyorum. İngiltere’ye. Türkiye’ye hızla nefes aldırmak için bulunduğumuz krizden çıkmak için temiz yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var. Gitmenin en önemli araçlarından biri de bu güçlü, temiz teknolojik yatırımları ve fonları Türkiye’ye çekmektir. İçinde bulunduğumuz krizin tek çözüm yolu budur” dedi. Grup konuşmalarında “Türkiye ekonomisinin, Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edildiğini” savunan CHP lideri, ekonominin doğru yönetilmediğini, kaynakların yurt dışına aktarıldığını iddia ediyordu.