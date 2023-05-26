Kılıçdaroğlu kazanmak için bütün tuşlara basıyor! Bankalardan, kredi borcu olanların bilgilerini alıp bakın ne yapmış!

Türkiye'nin gelecek 5 yılının belirleneceği Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tur Oylaması'na 2 gün kalmışken Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir sahtekarlığa imza attı.

BANKALARIN 'BORÇLU' DATASINI ALDI

Bazı bankalardan kredi borcu olanların datasını alan Kılıçdaroğlu, borçlu vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi.

'VERİLERİN KORUNMASI YASASI'NA AYKIRI

Verilerin Korunması Yasası'na aykırı olan bu skandalda adı geçen bankalar ise İş Bankası ve Koç Grubu'na ait Yapı Kredi Bankası.

HAMZA DAĞ'DAN DOLANDIRICILIK UYARISI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği SMS'e göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendini siyasetçi olarak tanıtıp çeşitli vaatler karşılığında dolandırmaya çalışan şahıslara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Partili Dağ, şu ifadeleri kullandı: "Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız."

"BORÇLARDAN KURTULMA VEYA BORÇ BATAĞINA SAPLANMA REFERANDUMUDUR"

Vatandaşın kredi kartı borçlarının devlet hazinesi yardımıyla bankalardan devralınacağı vaadinin verildiği kısa mesajda, "Unutmayın, 28 Mayıs seçimi,bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur!" ifadesi yer aldı.

Kılıçdaroğlu imzasıyla gönderilen kısa mesajın tamamı şu şekilde:

"Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak.

Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak.

Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur!

Vatanını seven sandığa gelsin."