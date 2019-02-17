Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Pasaport İskelesindeki Kantar Karakolunu ziyaret etti, ardından vapurla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılış törenine geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Pasaport İskelesindeki Kantar Karakolunu ziyaret etti, ardından vapurla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılış törenine geçti.

Partisinin İzmir’deki belediye başkan adayları tanıtım törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Pasaport İskelesinde bulunan Kantar Karakolunu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılış törenine katılmak üzere vapura bindi. Kılıçdaroğlu’na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.