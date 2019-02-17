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Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Pasaport İskelesindeki Kantar Karakolunu ziyaret etti, ardından vapurla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılış törenine geçti.

17 Şubat 2019 Pazar 17:05
Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Pasaport İskelesindeki Kantar Karakolunu ziyaret etti, ardından vapurla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılış törenine geçti.


Partisinin İzmir’deki belediye başkan adayları tanıtım törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Pasaport İskelesinde bulunan Kantar Karakolunu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılış törenine katılmak üzere vapura bindi. Kılıçdaroğlu’na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:05
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