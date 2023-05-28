Kılıçdaroğlu istifaya kapalı! Erdoğan'a yenilince ne diyeceği belli oldu! 'Ecevit'ten çok...'

14 Mayıs seçimlerinin aksine Türkiye'deki anket firmalarının ezici çoğunluğu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ipi göğüsleyen ismin Tayyip Erdoğan olacağını söylüyor.

Muhalefet tabanında oluşan yaygın kanaat, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağı yönünde.

Milyonlarca vatandaşın sandıklara koşup demokratik haklarını kullandığı 28 Mayıs'ta çanlar 'Bay Kemal' için çalıyor. CIA destekli Fetullahçı Terör Örgütü'nün Deniz Baykal'a kurduğu kaset kumpası sonucu Mayıs 2010'da CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, o tarihten sonra partiyi tepeden tırnağa dönüştürdü.

George Soros destekli TESEV'in kurucu üyesi ve aynı zamanda '10 Aralık Hareketi' olarak bilinen oluşumun öncüsü Kılıçdaroğlu, partideki muhalifleri tarafından sık sık, "CHP'yi FETÖ-PKK'ya teslim etmekle" ve "Atatürkçüleri partiden kovmakla" suçlandı.

13 yıldır genel başkanlık koltuğunda oturan 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı bir kez daha kaybettiği takdirde Millet İttifakı tabanının hışmına uğrayacak.

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Şimdiye dek Meral Akşener, Muharrem İnce, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Sinan Oğan başta olmak üzere pek çok ismi yıpratma göreviyle hareket etmiş 'linç makinesi', 28 Mayıs'ta kaybettiğinin anlaşılmasıyla birlikte bu kez bir bumerang gibi sahibini, yani Kılıçdaroğlu'nu vuracak.

YENİLGİYE KARŞI STRATEJİ BELİRLEDİ

'Bay Kemal'in olası seçim yenilgisine karşı stratejisi ise hazır. İki adaylı cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy oranını öne sürmeye hazırlanan CHP Lideri, koltuğunu bırakmamak için "Parti tarihinin en yüksek oy oranına ulaştım" diyecek.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in 1977 seçimlerinde aldığı yüzde 41'lik oy oranını geçmeyi başardığını öne sürerek 'istifa' çağrılarına kulak tıkayacak.

Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçeceği 28 Mayıs akşamı CHP Genel Merkezi'nde bir kaos yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.