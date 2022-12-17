Kılıçdaroğlu işte şimdi hapı yuttu! Bu gelişme, hüngür hüngür ağlatacak

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu'na verilen ve henüz kesinleşmemiş yargı kararının ardından yaşanan gelişmeleri köşesine taşıdı.

İmamoğlu ile Meral Akşener'in şovunu "altılı masaya isim dayatmaya matuf bir hareket" olarak değerlendiren Fıçıcı, "Kılıçdaroğlu'nu bitirmek" isimli bir tiyatro oynandığını ifade etti.

Fıçıcı, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"İmamoğlu Davası'nda karar açıklanacak.

Kılıçdaroğlu Berlin'de...

Akşener Ankara'da...

Daha karar çıkmadan İmamoğlu kampanya başlattı.

Miting çağrısı yaptı.

"Karar ne olursa olsun Saraçhane'de toplanıyoruz" dedi.

Akşener kuş oldu, uçtu.

Saraçhane'ye kondu.

Kılıçdaroğlu hazırlıksız yakalandı.

Kıpırdayamadı, olduğu yerde dondu.

Sebep?

-İddiaya göre İmamoğlu, arkadan iş çevirdi.

Akşener ile dar alanda paslaştı.

Karambolden gol attı.

-İmamoğlu "davadan ne karar çıkarsa çıksın Saraçhane'de miting düzenleyeceğini" Kılıçdaroğlu'na önceden haber vermedi.

Eğer önceden planını paylaşsaydı, durum değişirdi.

Yani "sayın genel başkanım, yarın benim davamda karar çıkacak, sonuç her ne olursa olsun Saraçhane'de miting düzenleme niyetindeyiz, sizin de başımızda bulunmanız daha doğru olur" deseydi, sonuç böyle olmazdı.

Kılıçdaroğlu ters köşeye yatmazdı.

Eğer bu iddia doğruysa konu kapanır.

Mesele CHP'nin iç sıkıntısından ibaret kalır.

Çünkü "hazır Kılıçdaroğlu Türkiye'de değilken, fırsat bu fırsat, karar her ne olursa olsun miting yapacağız" tavrı, yargının verdiği karar ile ilgili hak, hukuk, adalet tartışmalarını boşa çıkartır.

Gelelim madalyonun diğer yüzüne...

Eğer İmamoğlu bir gün önceden "karar her ne olursa olsun miting" kararını Kılıçdaroğlu'na önceden haber vermişse...

Yani Kemal Bey "bile bile" Berlin'e gitmişse...

İmamoğlu-Kılıçdaroğlu ortaklığının sahne şovuna yol vermişse...

O zaman, hem şarkı, hem dans değişir.

İmamoğlu'nun Akşener ile birlikte sergilediği, davul zurnası eksik, şen şakrak, sarmaş, dolaş, bol gülücüklü "mutlu mağdur" pozları CHP'nin kurumsal ekranına "gerilim filmi" olarak yansır.

Ortada tüm yargı süreçlerinin tamamlanmasıyla kesinleşmiş bir hüküm yok.

Siyasi yasak fiili olarak söz konusu bile değil.

İmamoğlu görevinin başında kalacak.

İsterse Cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

Peki günlerdir izlediğimiz nedir?

- "Aday parlatma" odaklı...

Altılı masaya "isim dayatma" hedefli...

"Kılıçdaroğlu'nu bitirmek" isimli bir tiyatro...

Oyunun ilk sahnesinde ne gördük?

-CHP'de kurumsal disiplin kayboldu.

Liderlik krizi patlak verdi.

Akşener aday belirleme imtiyazını tekeline aldı.

İyi Parti, CHP'yi ekarte ederek muhalefetin birincil aktörü haline geldi.

Eğer Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte "kaybetmeye oynamıyorsa" ikinci perde çok heyecanlı geçecek.

Bekleyelim, görelim..."