Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi için Danıştay üyelerini tehdit etti! Karamollaoğlu ne diyecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında skandal ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal tehdit!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın, dünkü konuşmada sarfettiği "Hakim aklını kiraya vermemeli" sözünü istismar eden Kılıçdaroğlu, ‘İstanbul Sözleşmesi’ üzerinden Danıştay üyelerini tehdit etti.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişti.

Kılıçdaroğlu şu skandal ifadeleri kullandı;

“Kadına şiddeti engelleyecek, önleyecek olan uluslararası bir sözleşme. Güzel bir kentimizin ismi var orada. Meclis'ten oy birliği ile geçmiş. Bir sabah kalkıyoruz ben bunu kaldırdım. Kimsin sen? Meclis'in üstünde misin? Şimdi olay Danıştay'da. Danıştay'daki hakimlere de sesleniyorum. Eğer aklınızı kiraya vermediyseniz, o sözleşmeyi yeniden ihya etmek zorundasınız. Yapmadığınız taktirde sizde Saray'ın kalemşörleri olarak anılacaksınız.”

Karamollaoğlu ne diyecek?

Kılıçdaroğlu’nun toplum ahlakını temelden dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi’ni savunan ve Danıştay üyelerini tehdit ettiği sözleri ile ilgili, ittifak ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.