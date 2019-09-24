Kılıçdaroğlu işçi kıyımı yapan belediye başkanlarını sorguya çekecek

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Seçimlerde ‘kimse işinden, aşından olmayacak’ vaadiyle oy isteyen CHP’nin belediyelerde başlattığı işçi kıyımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kalmadı. Partisinin her üç belediye başkanından Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun üzerinden işçi kıyımı ile ilgili rapor isteyen Kılıçdaroğlu, bununla da yetinmeyerek her üç ile araştırma yapması için milletvekillerini görevlendirdi.

İzmir’e İstanbul milletvekili görevlendirildi

YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, İzmir’e görevlendirilen CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek’in İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanısıra Torbalı, Aliağa gibi ilçelerde de belediye başkanları, işçiler ve parti yöneticileriyle görüştü.

Rapor Kılıçdaroğlu’na sunulacak

Raporda, belediye başkanlarının açıklamalarına, eylemler, grev kararları, işten çıkartmalar, partililerin değerlendirmeleri ve yöneticilerin kanaatlerine yer verildiği ve önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacağı belirtildi.