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Gündem Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek
Gündem

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek

Yeniakit Publisher
2023-06-01 09:11:00 -
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşecek.

Görüşme, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı sonrası gerçekleşecek.

Ekrem İmamoğlu seçimden sonra yaptığı açıklamada, "Ddeğişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim" ifadelerini kullanmış ve bu sözleri CHP Genel Başkanlığı'na yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimden sonra, "Yürüyüşümüz sürüyor buradayız" demişti.

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