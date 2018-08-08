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Kılıçdaroğlu ile İnce cenazede bile bir araya gelmedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın vefat eden ağabeyi Ahmet Yaşar'ın cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'ndan önce camiye gelen CHP'li Muharrem İnce ise aileye taziyelerini ilettikten sonra cenaze namazı öncesi alandan ayrıldı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:02
Kılıçdaroğlu ile İnce cenazede bile bir araya gelmedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın vefat eden ağabeyi Ahmet Yaşar'ın cenaze törenine katıldı.

Ahmet Yaşar için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve aile yakınlarına başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, Yaşar'ın kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

MUHARREM İNCE, KILIÇDAROĞLU İLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN NAMAZA KATILMADI

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'ndan önce camiye gelen CHP'li Muharrem İnce de aileye taziyelerini iletti. İnce, cenaze namazı öncesi alandan ayrıldı.

Yaşar'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yaşar'ın yakınları, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerle çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:02
  1. Ankara
  2. Afyon
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Muharrem İnce
  5. Fethi Yaşar

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc3 dk önce
    Secim arefesinde her gün Cuma namazi kilarak telafi eder. Öbürkünün abdesti varmiydi acaba.
  • Ali De SteroAli De Stero55 dk önce
    O hergün Cuma namazı kılıyor..:-))Hem cenaze namazı kılmak farz-ı kifaye kardeşiim.Bu gerekçeler yetmez mi?Hadi bakalım, herkese hayırlı tıraşlar, bol güneşler vede hayırlı işler..Kaşolot olmaa, efasen ol..Ateşleee.!
  • MustafaMustafa41 dk önce
    Bı adam namaza başladıydı, ne oldu?Yazıklar olsun, dini istismar edenlere
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