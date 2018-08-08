Kılıçdaroğlu ile İnce cenazede bile bir araya gelmedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın vefat eden ağabeyi Ahmet Yaşar'ın cenaze törenine katıldı.

Ahmet Yaşar için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve aile yakınlarına başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, Yaşar'ın kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

MUHARREM İNCE, KILIÇDAROĞLU İLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN NAMAZA KATILMADI

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'ndan önce camiye gelen CHP'li Muharrem İnce de aileye taziyelerini iletti. İnce, cenaze namazı öncesi alandan ayrıldı.

Yaşar'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yaşar'ın yakınları, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerle çok sayıda vatandaş katıldı.