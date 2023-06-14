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Medya Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Önümüzdeki hafta bunu yapma kararı aldı
Medya

Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Önümüzdeki hafta bunu yapma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 14:24:00 -
Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Önümüzdeki hafta bunu yapma kararı aldı

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Gemiyi limana sağ götüreceğim” dediği grup konuşmasını değerlendirdiği bugünkü yazısında, CHP Genel Merkezi’nde, “Bazı gerçekleri kamuoyuyla paylaşamıyoruz. Mutlaka Kemal Bey zamanı gelince paylaşacaktır” dendiğini aktardı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Gemiyi limana sağ götüreceğim” dediği grup konuşmasını değerlendirdiği bugünkü yazısında, CHP Genel Merkezi’nde, “Bazı gerçekleri kamuoyuyla paylaşamıyoruz. Mutlaka Kemal Bey zamanı gelince paylaşacaktır” dendiğini aktardı.

Erkin, yazısında, edindiği bir diğer kulise de şöyle yer verdi:  

“Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta süreçte yaşananlarla ilgili soru işaretlerini gidermeye çalışacak, yeni yol haritasını/değişimi anlatacak. Bazı gerçekleri paylaşacak!”

 
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