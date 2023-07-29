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Gündem Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı için bakın kime söz vermiş! Büyük skandalda yeni perde! İsmail Saymaz tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Gündem

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı için bakın kime söz vermiş! Büyük skandalda yeni perde! İsmail Saymaz tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-29 12:48:00 - 2023-07-29 13:46:48
Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı için bakın kime söz vermiş! Büyük skandalda yeni perde! İsmail Saymaz tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la yaptığı gizli protokol tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı sözünü Engin Özkoç'a da verdiği ortaya çıktı.

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile ikinci tur seçimleri gizli protokol yapmasıyla ilgili yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

Özdağ'a İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verilmesiyle ilgili gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. 

Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı için daha önce Özkoç'a söz verdiğini anlatan Saymaz, Özkoç'un Kılıçdaroğlu'nun yanına gittiğinde içinde İçişleri Bakanlığı kadrolarının da olduğu bir dosyayı vererek 'Al gereğini yap' dediğini aktardı.

Saymaz, "Özkoç bakan olmayı beklediği için milletvekili adayı olmadı. Özdağ meselesi patladıktan sonra KRT'de yayına katıldı bu özgüvenle 'Ben bakanlığı Ümit'e bırakır mıyım' dedi" ifadelerini kullandı.
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Yüzde 2'lik Özdağ'a 3 bakanlık verdiysen HDP'ye ne verdin?

Bunun siyasal bir skandal olduğunu belirten Saymaz, "Ümit Özdağ'la ortaklarının haberi olmadan yüzde ikilik Özdağ'a üç bakanlık verdiysen yüzde 8 buçuk-9 oyu olan HDP'ye aldığın destek karşılığında ne verdin diye sorarlar. Verdiğin cevapla da kimseyi ikna edemezsin çünkü daha önce de protokol yok demişsin kapı gibi protokol çıkmış" diye konuştu.

 

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