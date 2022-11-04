Kılıçdaroğlu için şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki çıkışlarını ve adaylık ihtimalini değerlendirdi.

Selvi, Kılıçdaroğlu için "Galiba Cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyor" diye düşünmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tam da cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına aldı diye düşünürken, Kemal Bey bir çuval inciri berbat etti. Hiç yokken bir ABD gezisi çıkardı. ABD’de kaybolduğu bir 8 saat yaşadı. Unutulmuşken başörtüsü teklifini gündeme getirdi. Yetmezmiş gibi Türkiye Cumhuriyeti’ni cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Şimdi de icazet tartışmalarının odağında İngiltere gezisine çıkmış bulunuyor. Aslında iktidarın, ekonominin gündemden düşmesini sağladığı için Kılıçdaroğlu’na plaket vermesi gerekiyor.

Kılıçdaroğlu böyle devam ederse cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalı hale gelecek. 6’lı masa Kılıçdaroğlu’nu taşımakta zorlanacak. Erdoğan’ın çaktırmadan attığı destekler bile Kılıçdaroğlu’nu aday yapmaya yetmeyebilir."