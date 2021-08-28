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Gündem Kılıçdaroğlu: Her an yeni bir yangın furyası çıkabilir
Gündem

Kılıçdaroğlu: Her an yeni bir yangın furyası çıkabilir

Muğla'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Orman Yangınları Çalıştayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ülkede her an bir yangın furyası çıkabilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 13:12:00 -
Kılıçdaroğlu: Her an yeni bir yangın furyası çıkabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Orman Yangınları Çalıştayı'nda konuştu.

"Yangın bitti, sorunlar bitmedi. Her an yeni bir yangın furyası ortaya çıkabilir. Gereken önlemler derhal alınmalı" diye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, yangınlar üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini de söyledi.

Yangınlar üzerinden siyaset yapılmamalı

Kılıçdaroğlu, “Ormanın, suyun ve balığın siyaseti mi olur? Birlikte bunlarla mücadele etmeliyiz.” İfadelerini kullanırken sözlerinin devamında üstü kapalı olarak yönetimi eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; “Kısır çekişmelerden dolayı bu yönetim düzgün yapılamıyor. Bir felaket karşısında ne gibi önlemler alınacağını insanoğlu düşünür. Her yıl sel oluyorsa bu seli nasıl önlerim diye düşünür, kafa yorar. İklim değişikliği konusunda yıllardır, tüm dünyadan ve ülkemizdeki akademisyenlerden uyarılar geliyor. Akdeniz havzasında yangınların olacağı ve önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. Bu önlemleri kim almalı?” dedi.

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