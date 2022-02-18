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Siyaset Kılıçdaroğlu HDP'ye boyun eğdi... Artık onay alacaklar
Siyaset

Kılıçdaroğlu HDP'ye boyun eğdi... Artık onay alacaklar

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin "Bizi yok sayamazsınız" çıkışının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gönül alma çalışmalarına başladı. Kılıçdaroğlu artık karar almada HDP'den onay alacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 20:42:00 - 2022-02-18 20:42:55

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderleri Millet İttifakı Buluşması kapsamında bir araya geldi. Buluşmada masaya davet edilmeyen HDP ise, "Bizi yok sayamazsınız" çıkışıyla Millet İttifakına rest çekti.

Kılıçdaroğlu reste boyun eğdi

HDP'nin çıkışı sonrası hemen harekete geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı adına gönül alma çalışmalarına başladı. Kullandığı nefret diliyle tepkilere neden olan Kılıçdaroğlu, HDP söz konusu olunca her siyasi partiye saygı gösterdiklerini savundu.

HDP'ye demokrasi konusunda övgüler yağdırarak sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "HDP'yi alınacak kararlarda yok sayamayız" diyerek demokrasiyle ilgili alınacak kararlarda HDP'nin de onayını alacaklarının altını çizdi.

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