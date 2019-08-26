Kılıçdaroğlu, HDP’li Mızraklı’yla görüştü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı’yı telefonla arayarak desteklerini iletti.

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı’ya destek için önce CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker ile CHP PM üyesi İlhan Cihaner’i Diyarbakır’a gönderdi. Sonrasında ise Kılıçdaroğlu, HDP’li Mızraklı’yı telefonla arayarak destek verdiğini iletti. Kılıçdaroğlu daha önce de terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü aramıştı.

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