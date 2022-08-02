Kılıçdaroğlu HDP tepkisi gösteren Erzurumlu yaşlı vatandaşı böyle kandırdı! 'Anlaştık mı?'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum ziyaretinde yaşlı bir vatandaşın HDP tepkisi ile karşılaştı.

Erzurumlu vatandaş, HDP'nin PKK ile ilişkisine dikkat çekerek, "Bir gün onların saldırısına sen de uğrarsın, ben de uğrarım. Niye onlarla ittifak ediyorsun?" diye sordu.

'Cesaretleri varsa karşıma çıkarlar'

Kılıçdaroğlu vatandaşa, "Ben ayağı yere basmayan yanlış propagandalara inanmam." dedi.

Yaşlı vatandaş, "Ama başkanım, ittifak ettiğinizi yalan mı söylüyorlar?" dedi. Kılıçdaroğlu bu soruya da "Aynen yalan söylüyorlar." şeklinde karşılık verdi.

Göz göre göre HDP ile ittifaklarını inkar eden Kılıçdaroğlu, "Bunu söyleyen adamlar cesaretleri varsa karşıma çıkarlar." ifadeleri ile devam etti.