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Siyaset Kılıçdaroğlu HDP sevdasından vazgeçmiyor! 'Görüşmeye hazırız'
Siyaset

Kılıçdaroğlu HDP sevdasından vazgeçmiyor! 'Görüşmeye hazırız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant'taki kampında gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, "HDP ile görüşmeye hazırız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 19:56:00 -
Kılıçdaroğlu HDP sevdasından vazgeçmiyor! 'Görüşmeye hazırız'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, muhatabının HDP değil İmralı olduğunu söylemesinden sonra esen sözde soğuk rüzgar, Kılıçdaroğlu'nun adım atmasına sebep oldu.

İkiyüzlülüğün belgesini değerli bulmuş!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant'taki kampında gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini değerli bulduğunu söyledi.

"HDP ile görüşmeyiz diye bir kuralımız yok." ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı, "HDP ile de zaman olursa, ortam olursa görüşürüz. Kürt sorununun çözümü konusunda Parlamento'nun yetkili görülmesi değerli bir şey. Toplumda kendilerine yönelik var olan kaygıları gidermeye dönük de bir anlamda hazır olduklarını söylüyorlar. Bu da çok önemli. HDP'nin yaptığı açıklamayı bu bağlamda değerli buluyoruz." dedi.

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