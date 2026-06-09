  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel zorba Trump yine tehdit etti! İran’a anlaşma için 48 saat süre biçti Mansur'dan rantın kralı! Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde süper skandal Bu kadar da olmaz! Koç Holding'ten Gazeteciye tehdit! Bakan Gürlek açıkladı: 7 ilde sokak çetelerinin tepesine binildi! İtalya detayı dikkat çekti İsrail, Türkiye’deki Gazze eylemlerini fişlemiş! Trump'tan Netanyahu'ya üstü örtülü tehdit! CHP'nin algılarını yıkan karar! AK Partili Belediye Başkanına Rüşvetten Hapis Cezası! İsrail'i kızdıracak büyük itiraf! 'ABD, İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi' 9 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Trump'tan İran açıklaması! "Yakında bu konu kapanacak"
Gündem Kılıçdaroğlu grup toplantısı sonrası MYK’yı topluyor! Atik: “Özel ve ekibine disiplin süreci başlayabilir”
Gündem

Kılıçdaroğlu grup toplantısı sonrası MYK’yı topluyor! Atik: “Özel ve ekibine disiplin süreci başlayabilir”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Kılıçdaroğlu grup toplantısı sonrası MYK’yı topluyor! Atik: "Özel ve ekibine disiplin süreci başlayabilir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde yapılacak olan grup toplantısının ardından MYK’yı toplantıya çağırdığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısı sonrası MYK’yı toplantıya çağırmasını sosyal medya hesabından değerlendiren TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “MYK’nın ardından Yüksek Disiplin Kurulu’nun toplanması bekleniyor. CHP’de MYK bugünkü sonrası Özgür Özel ve ekibi için disiplin süreci başlayabilir” görüşünü ifade etti.

Bahçeli’den CHP açıklaması: Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli
Bahçeli’den CHP açıklaması: Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli

Gündem

Bahçeli’den CHP açıklaması: Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli

AK Partili isimden CHP’ye sert tepki! "Şimdi de Meclisi muharebe alanına çevirdiler"
AK Partili isimden CHP’ye sert tepki! “Şimdi de Meclisi muharebe alanına çevirdiler”

Gündem

AK Partili isimden CHP’ye sert tepki! “Şimdi de Meclisi muharebe alanına çevirdiler”

Son dakika! Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: Tüm CHP'lileri saat 14.00'te baba ocağımıza bekliyorum!
Son dakika! Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: Tüm CHP'lileri saat 14.00'te baba ocağımıza bekliyorum!

Gündem

Son dakika! Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: Tüm CHP'lileri saat 14.00'te baba ocağımıza bekliyorum!

Meclis Başkanı noktayı koydu: TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu’na ziyaretçi alınmaması kararını verdi!
Meclis Başkanı noktayı koydu: TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu’na ziyaretçi alınmaması kararını verdi!

Gündem

Meclis Başkanı noktayı koydu: TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu’na ziyaretçi alınmaması kararını verdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23