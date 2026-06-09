Kılıçdaroğlu grup toplantısı sonrası MYK’yı topluyor! Atik: “Özel ve ekibine disiplin süreci başlayabilir”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde yapılacak olan grup toplantısının ardından MYK’yı toplantıya çağırdığı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısı sonrası MYK’yı toplantıya çağırmasını sosyal medya hesabından değerlendiren TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “MYK’nın ardından Yüksek Disiplin Kurulu’nun toplanması bekleniyor. CHP’de MYK bugünkü sonrası Özgür Özel ve ekibi için disiplin süreci başlayabilir” görüşünü ifade etti.
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