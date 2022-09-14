Kılıçdaroğlu, gizliden gizliye bunu yapıyormuş! Bu iddia, ortalığı ayağa kaldıracak

"HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan’ın, CHP Genel Merkezi’ni ziyaretlerinde, Meral Akşener ile Mansur Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu aday olduğunda destek vereceklerini bildirdikleri söyleniyor" diyen Abdulkadir Selvi, "Zaten İYİ Parti’yi rahatsız eden nokta da bu ilişki biçimi. 6’lı masanın dışında Kılıçdaroğlu ile HDP arasında bir anlaşma olduğunu düşünüyorlar" ifadelerini kullandı. Selvi, Hürriyet'teki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu Akşener’den beklediği desteği bir türlü alamadı ama Selahattin Demirtaş’tan güçlü bir destek geldi. Demirtaş, daha önce Ekrem İmamoğlu’nu işaret etmişti. Belli ki o da İmamoğlu formülünün suya düştüğünü gördü, rotayı Kılıçdaroğlu’na çevirdi. “Bence Sayın Kılıçdaroğlu, ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip görünüyor” dedi.

MANSUR YAVAŞ’A KIRMIZI KART

Demirtaş, Kılıçdaroğlu’na destek verirken Mansur Yavaş’a kırmızı kart gösterdi. “Ülkenin sorunları hakkında henüz tek kelime etmemiş kişilerin suskunluklarının bazı anketlerde bir parça yüksek çıkması kimseyi yanıltmasın. Ülkenin son derece önemli sorunları hakkında konuşmaya başladıklarında, ki aday olursa konuşmaları gerekecek, bazı anketlerde görülen bu destek sürer mi emin değilim” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE HDP ANLAŞTI MI

Demirtaş’ın, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili değerlendirmeleri HDP’nin açıklamaları ile örtüşüyor. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan’ın, CHP Genel Merkezi’ni ziyaretlerinde, Meral Akşener ile Mansur Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu aday olduğunda destek vereceklerini bildirdikleri söyleniyor. Zaten İYİ Parti’yi rahatsız eden nokta da bu ilişki biçimi. 6’lı masanın dışında Kılıçdaroğlu ile HDP arasında bir anlaşma olduğunu düşünüyorlar."