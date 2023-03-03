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Gündem Kılıçdaroğlu geri adım atacak mı? Flaş iddia: CHP kaynaklarına göre...
Gündem

Kılıçdaroğlu geri adım atacak mı? Flaş iddia: CHP kaynaklarına göre...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini bildirdi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'isyan'a çağırdı. Yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz'dan ise dikkat çeken bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 16:58:00 -
Kılıçdaroğlu geri adım atacak mı? Flaş iddia: CHP kaynaklarına göre...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini bildirdi. Akşener, ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'isyan'a çağırdı.

Yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz ise dikkat çeken bir tweet attı.

Saymaz, "CHP kaynaklarına göre Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmayacak." iddiasında bulundu.

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