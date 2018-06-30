Kılıçdaroğlu gaza geldi: Tereddütüm yok benim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir başarı gösteremedi.

Girdiği tüm seçimlerden hezimetle ayrılan CHP Lideri, partide tartışılan isim haline geldi.

9 SEÇİM KAYBETTİ

24 Haziran'da 9. seçim hezimetini yaşayan Kılıçdaroğlu, koltuğunu bırakmak yerine mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanmaya başladı.

CHP Lideri, 24 Haziran öncesinde olduğu gibi yine iddialı açıklamalarda da bulunuyor.

"ANKARA, İSTANBUL, ANTALYA..."

Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerle ilgili, "Bu sonuçlar yerel seçimlerde bize umut vaat ediyor. Benim ilk gördüğüm tablo yerel seçimlerde iyi sonuç alacağız. Daha önce söylediğim Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Antalya, Mersin, Adana’yı alabiliriz. Burada bir tereddüdüm yok benim." ifadelerini kullandı.