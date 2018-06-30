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Kılıçdaroğlu gaza geldi: Tereddütüm yok benim!

Seçim yenilgilerine geçtiğimiz hafta bir yenisini daha ekleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gözünü mart ayında yapılacak yerel seçimlere dikti.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:25
Kılıçdaroğlu gaza geldi: Tereddütüm yok benim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir başarı gösteremedi.

Girdiği tüm seçimlerden hezimetle ayrılan CHP Lideri, partide tartışılan isim haline geldi.

9 SEÇİM KAYBETTİ

24 Haziran'da 9. seçim hezimetini yaşayan Kılıçdaroğlu, koltuğunu bırakmak yerine mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanmaya başladı.

CHP Lideri, 24 Haziran öncesinde olduğu gibi yine iddialı açıklamalarda da bulunuyor.

"ANKARA, İSTANBUL, ANTALYA..."

Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerle ilgili, "Bu sonuçlar yerel seçimlerde bize umut vaat ediyor. Benim ilk gördüğüm tablo yerel seçimlerde iyi sonuç alacağız. Daha önce söylediğim Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Antalya, Mersin, Adana’yı alabiliriz. Burada bir tereddüdüm yok benim." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:25
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Denizli
  4. Balıkesir
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. Adana
  8. CHP
  9. kemal kılıçdaroğlu
  10. recep tayyip erdoğan

YORUM YAZ

  • OsmanlıOsmanlı6 sa önce
    İzmirin hali ortada. Ona rağmen CHP oy veren de Allah akıl fikir versin denir de. Faydasız. Kafa kin nefret ve PKK sevgisi,terörist fikirlerle dolu akla fikre yer yok chplide. Vatanını sevene düşman bunlar
  • mehmetmehmet5 sa önce
    CHP nin meclise bütün vatan hainlerini biz taşıdık demesinden sonra bakalım hala vatanını seven aklı başında CHP li yinede oy verecekmi bir gram vatanını seven varsa CHP liler içinde kimse seçmez artık CHP yi dinsizler Hristiyan topluluklar solcu lar verir onların partisi zaten müslümanım diyenler verirmi acaba ...
  • İlhami babaİlhami baba6 sa önce
    Bu gezi zekalı Türkiye de yaşamıyor herhalde seçimin galibininde kendisi olduğunu söylemişler ona oda seçimi kazandığını sanıyor zavallı (lafın gelişi) birileri ona kazanmadığını yenildiğini söylemeli kim derseniz ince söylemeli ince ince söylemeliki adam iyice gezi zekalı olmasın yoksa adama Bakırköy bile lafta kalır
  • Munafik kkMunafik kk5 sa önce
    Her evden bir oy' diyerek pkk'yi meclise sokuyor!? Pkk'nin katlettigi şehidin cenazesine gelme' deyince de, sen icsavas cagrisi yapiyorsun' diyor!? Boyle bir alcaklik, boyle bir ihanet gorulmus sey degil. Adam pkk'ya hazineden maas veridiriyor, asgerimi katlettiriyor, cenazeme gelme deyince de, "sen iç savaş çagrisi yapiyorsun" diyor!? Bu tam bir Fetö agzi. Kendi işledigi suçu baskasinin üzerine atmak tam bir münafik kafir işi
  • aliyaraliyar3 sa önce
    yine uyurken bi yerleri ..... bunun
  • VEDAT AKÇADAĞVEDAT AKÇADAĞ6 sa önce
    Bu adamın PKK ile yaptığı anlaşmada kesin Belediye seçimleri de var. Belediye seçimlerinde PKK bunu destekleyecek, az farkla kaçırdığı yerlerde PKK buna destek verecek ve bakın oylarım nasıl arttı ama diyecek
  • ataata6 sa önce
    he he. hadi abi yenilen pehlivan güreşe doymaz. izmir bile çok size...
  • Horoz DENIZLI Horoz DENIZLI 6 sa önce
    Denizliyemi alacakmis nah var nah
  • KocasolakKocasolak6 sa önce
    Pişki kemal, acaba kaç derecede pişirmişler, bu halde evinin yolunuda bulabiliyor. Acaba birileri mi götürüp getiriyor, olabilir, hiç yalnız gittiği görülmemiştir.
  • BOYKOTT CHDPKKBOYKOTT CHDPKK6 sa önce
    Dünya rekoru kirdimi bizim piskin siyonist..haberi olan varmi?Marta kadar dayanirni?DAYANIR..hehe..oldu ozaman "10"!!!
  • Nazım aratNazım arat4 sa önce
    Kılıçdaroğlu ne içti ise banada söylesin, içiceğim.Bende gerçeklere rağmen pembe tablo görmek istiyorum.
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