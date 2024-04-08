“Kılıçdaroğlu Feribotu” gerçeği ortaya çıktı… Meğer durum çok farklıymış

Tunceli’nin Pertek ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye CHP’den AK Parti’ye geçti. 5 bin 197 seçmeni olan Pertek’te AK Parti’nin adayı Recai Vural yüzde 37,64 belediye başkanı seçilirken, EMEP’in adayı Kenan Çetin yüzde 31,20 ile ikinci, CHP’nin adayı İsmail Aslan ise yüzde 24,97 oy oranıyla üçüncü oldu.

İsim oy çokluğuyla değişti

AK Partili Pertek Belediyesi ilk meclis toplantısında, belediyeye ait olan Kemal Kılıçdaroğlu isimli feribotun isminin değiştirilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Ortalığı ayağa kaldırdılar

Kararın ardından CHP’liler ve partinin arka bahçesi haline gelmiş medya organları, “AKP’li başkanın ilk işi feribot ismini değiştirmek oldu” diyerek yaygara kopardı. CHP 27. Dönem Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini silerek AK Partili başkanın öç almaya çalıştığını savundu. Şaroğlu, “Bir belediye başkanı öç alır gibi park ve feribotlarını değiştirmesi doğru değil ilçedeki sorunları çözmek olması gerekirken ilk iş genel başkanımızın ismini sildirmesi yakışıksız bir durum.” dedi.

Gerçek ortaya çıktı: Seçimden hemen önce ismi vermişler

AK Partili Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, ANKA’ya gerçekleri anlattı. Vural, CHP’lilerin feribota “Kemal Kılıçdaroğlu” ismini seçimden 15 gün önce, kurumlardan izin almadan verdiklerini söyledi.

Başkan Recai Vural, şu görüşleri dile getirdi:

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“Kemal Kılıçdaroğlu beni, ailemi tanır kendisine böyle bir saygısızlık yapmayacağımı da iyi bilir. Bizden önceki başkan seçimden 15 gün önce alelacele Pertek Feribotunu Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismiyle değiştirmiş. Bir feribotun isminin değiştirilmesi için Liman Başkanlığından görüşülüp kaydının değiştirilmesi ismin sonrasında değiştirilmesi lazım. Belediyeler mazot alımlarını ÖTV’siz alıyor ancak benden önceki belediye başkanı her nedense ÖTV’siz mazot almayı tercih etmemiş. Bu da belediyemize bugünkü parayla 1 milyon 200 bin lira civarında zarara uğratmıştır. Müdahalemiz olmasaydı bayramda feribot çalışamayacak duruma gelecekti. Bu arkadaş 5 yıl boyunca ÖTV’siz mazot satan firma 'Kemal Kılıçdaroğlu ismi konulan feribota mazot veremeyiz çünkü kayıtlarda böyle bir isim yok isim Pertek feribotuna diye geçiyor' diyor. Ayrıca feribota alacaklılar tarafından haciz konulacaktı. Biz de bunun için Kemal Kılıçdaroğlu ismini feribottan kaldırdık.”