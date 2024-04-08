  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Ali Yerlikaya az önce üzen haberi verdi! Maalesef 12 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı

Limak Holding'in başına talih kuşu kondu! Belediye Meclisi resmen onayladı

Verileri duyurdular! Dikkat çeken 'külçe altın' açıklaması

Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var

Ödeme öne çekildi! Bakan duyurdu: Bugün yatırıyoruz

Ölüm, yıkım ve açlık! Soykırım 7. ayında

Suudi Arabistan'dan sonra şimdi de onlar! Maalesef Türkiye'den paralarını isteyemeye başladılar

O alanda da önemli bir rol üstlendik! Türk mühendisleri geliştirdi! Yüzde 100 güvenlik sağlıyor!

Mehmet Metiner, AK Partili o isimleri fena topa tutmuştu! Tek tek özür diledi: Bir hata ettim affola

Devlet hastanesinde 28 Şubat kafalı psikolog! Hastanede Kur’an düşmanlığı
Siyaset “Kılıçdaroğlu Feribotu” gerçeği ortaya çıktı… Meğer durum çok farklıymış
Siyaset

“Kılıçdaroğlu Feribotu” gerçeği ortaya çıktı… Meğer durum çok farklıymış

Yeniakit Publisher
2024-04-08 15:05:00 -
"Kılıçdaroğlu Feribotu" gerçeği ortaya çıktı… Meğer durum çok farklıymış

Tunceli'nin Pertek ilçesi CHP’den AK Parti’ye geçti. Hemen ardından muhaliflerin yaydığı, “AKP’li başkanın ilk işi Kılıçdaroğlu Feribotu’nun ismini değiştirmek oldu” yaygarası boşa çıktı. Yeni başkan AK Partili Recai Vural, eski yönetimin sinsiliğini anlattı.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye CHP’den AK Parti’ye geçti. 5 bin 197 seçmeni olan Pertek’te AK Parti’nin adayı Recai Vural yüzde 37,64 belediye başkanı seçilirken, EMEP’in adayı Kenan Çetin yüzde 31,20 ile ikinci, CHP’nin adayı İsmail Aslan ise yüzde 24,97 oy oranıyla üçüncü oldu.

İsim oy çokluğuyla değişti

AK Partili Pertek Belediyesi ilk meclis toplantısında, belediyeye ait olan Kemal Kılıçdaroğlu isimli feribotun isminin değiştirilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Ortalığı ayağa kaldırdılar

Kararın ardından CHP’liler ve partinin arka bahçesi haline gelmiş medya organları, “AKP’li başkanın ilk işi feribot ismini değiştirmek oldu” diyerek yaygara kopardı. CHP 27. Dönem Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini silerek AK Partili başkanın öç almaya çalıştığını savundu. Şaroğlu, “Bir belediye başkanı öç alır gibi park ve feribotlarını değiştirmesi doğru değil ilçedeki sorunları çözmek olması gerekirken ilk iş genel başkanımızın ismini sildirmesi yakışıksız bir durum.” dedi.

Gerçek ortaya çıktı: Seçimden hemen önce ismi vermişler

AK Partili Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, ANKA’ya gerçekleri anlattı. Vural, CHP’lilerin feribota “Kemal Kılıçdaroğlu” ismini seçimden 15 gün önce, kurumlardan izin almadan verdiklerini söyledi.

Başkan Recai Vural, şu görüşleri dile getirdi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu beni, ailemi tanır kendisine böyle bir saygısızlık yapmayacağımı da iyi bilir. Bizden önceki başkan seçimden 15 gün önce alelacele Pertek Feribotunu Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismiyle değiştirmiş. Bir feribotun isminin değiştirilmesi için Liman Başkanlığından görüşülüp kaydının değiştirilmesi ismin sonrasında değiştirilmesi lazım. Belediyeler mazot alımlarını ÖTV’siz alıyor ancak benden önceki belediye başkanı her nedense ÖTV’siz mazot almayı tercih etmemiş. Bu da belediyemize bugünkü parayla 1 milyon 200 bin lira civarında zarara uğratmıştır. Müdahalemiz olmasaydı bayramda feribot çalışamayacak duruma gelecekti. Bu arkadaş 5 yıl boyunca ÖTV’siz mazot satan firma 'Kemal Kılıçdaroğlu ismi konulan feribota mazot veremeyiz çünkü kayıtlarda böyle bir isim yok isim Pertek feribotuna diye geçiyor' diyor. Ayrıca feribota alacaklılar tarafından haciz konulacaktı. Biz de bunun için Kemal Kılıçdaroğlu ismini feribottan kaldırdık.

CHP ve İBB’de rüşvetin ‘en tepe yöneticisi’ kim? Resmen şok olacaksınız
CHP ve İBB’de rüşvetin ‘en tepe yöneticisi’ kim? Resmen şok olacaksınız

Medya

CHP ve İBB’de rüşvetin ‘en tepe yöneticisi’ kim? Resmen şok olacaksınız

CHP’ye yanlayan Süleymancıların liderinin yanındaki isim herkesi şok etmişti! Ve bir bomba daha patladı
CHP’ye yanlayan Süleymancıların liderinin yanındaki isim herkesi şok etmişti! Ve bir bomba daha patladı

Gündem

CHP’ye yanlayan Süleymancıların liderinin yanındaki isim herkesi şok etmişti! Ve bir bomba daha patladı

CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen "aile saadeti" ifşası
CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen “aile saadeti” ifşası

Siyaset

CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen “aile saadeti” ifşası

Orada oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti! CHP için 43 yıl sonra mutlu son
Orada oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti! CHP için 43 yıl sonra mutlu son

Gündem

Orada oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti! CHP için 43 yıl sonra mutlu son

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23