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Kılıçdaroğlu evini sattı! Nedeni ise...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davalarda 1,5 milyon liraya yakın tazminat ödemeye mahkum edildi. CHP Liderinin tazminatları ödemek için evini sattığı öğrenildi.

11 Ocak 2019 Cuma 19:02
Kılıçdaroğlu evini sattı! Nedeni ise...

CHP, bir süre önce genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalarda tazminatları karşılamak üzere fon oluşturma kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar 1 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildiği ve bu miktarı ödemek için yazlığını sattığı ortaya çıktı.

CHP TBMM Grubunun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere 'imece' kararı sonrası, Kılıçdaroğlu'nun kazandığı ve kaybettiği tazminat davaları yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, göreve geldiği günden bu yana hakkında açılan davalarda 1,5 milyon liraya yakın tazminat ödemeye mahkûm edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara'da açtığı tazminat davalarında 2009'dan 2018 Temmuz'a kadar 147 bin lira manevi tazminat kazandı. Kılıçdaroğlu hakkında, bazı bakanlar ve belediye başkanları tarafından da davalar açıldı.

Mehmet Özhaseki'de dava açtı

Bu davalardan en çok konuşulanı ise dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin açtıkları oldu. Yolsuzluk iddiaları üzerine Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'tan 13 ayrı tazminat davasında 80 bin lira tazminat kazanmış ve bu parayla şehirde 3,5 ton sucuk dağıtmıştı.
Kılıçdaroğlu bu dönemde çeşitli bakanlar hakkında gündeme getirdiği iddialara ilişkin davalarda 5 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen miktarlarda para ödemeye mahkum edilmişti.

Man adası iddiaları

Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük tazminatı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açılan tazminat davasında kaybetmişti.
İddialar üzerine açılan davalarda Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin "aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiği" belirtilerek, Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat talep edilmişti.
İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalarda Kılıçdaroğlu toplam 698 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı, avukatlık ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 909 bin 353 lira tutan manevi tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdı.

Mal varIığı ile ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yüksek tutardaki bu tazminatı nasıl ödediği konuşulurken, Kılıçdaroğlu'nun mal varlığının güncellendiği açıklandı.
Güncellenen mal varlığında ise Kılıçdaroğlu'nun daha önce Balıkesir Burhaniye'de bulunan yazlığının olmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun, tazminat ödemesi için yazlığı 500 bin liraya sattığı öğrenilirken, ayrıca mal beyanında 200 bin lira da borçlu olduğu görüldü.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 13 davadan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından feragat etmişti. Aynı süreçte Kılıçdaroğlu da Erdoğan aleyhinde açtığı 3 davadan vazgeçti.
Bu arada Erdoğan adına, avukatları tarafından Kılıçdaroğlu hakkında yakın zamanda açılmış, biri 1 milyonluk, diğeri de 250 bin liralık olmak üzere iki dava daha bulunuyor.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 19:02
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. Balıkesir
  5. Ankara
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. chp

YORUM YAZ

  • HaticeHatice10 dk önce
    Tazminatlardan dolayi evini sattigina inanmiyorum o zaman akilli olsun iftira atmasin eger iftiralardan dolayi evini satti ise eline her tutusturulan kagitta ne yaziyor okusun ondan sonra konussun veya o kagidi kim eline veriyorsa tazminatlari o odesin ben bir vatandas olarak tazminatlar icin evini sattigina inanmiyorum secim uzeri magdurmus gibi durustmus gibi gostermeye calisiliyordur yalan yalan yalan yakinda gercek secimden sonraya ortaya cikar ellerinde is bankasi var yuzlerce sirket var hristiyan vakiflari var akit sende gaza gelme
  • 1453145316 dk önce
    Ülkeyi kurmakla,ülke ile yaşıt olmakla övünen partisinin vekilleri de sen bildiğini oku,hakaret et,küfür et biz fon açarak bunları maddi olarak karşılarız deme cür'et'ini de gösterdiler.
  • hasanhasan19 dk önce
    adam evini satıp tazminat ödüyor,, milletin parasıyla sarayda sefa sürmüyor,,,utanmadan haber yapıyorsunuz
  • LeventLevent20 dk önce
    Aga bu adam devlet memuru bürokrat degilmiydi bu insanlar nasıl bu paralara sahip oluyorlar aklım almiyor
  • mehmet önenmehmet önen20 dk önce
    sorun yok kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez derler
  • kemalkemal26 dk önce
    hiç biriside iftira degil söyledigi her şey dogru fakat mahkemelere talimat veremiyor ne yapsin bir gün rüzgar ters eserse bak sen o zaman bakalim neler olurrr görürüz

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