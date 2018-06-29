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Kılıçdaroğlu Eren Erdem'i böyle savunmuştu... İlk tekmeyi kendisi attı

Dün gece gözaltına alınan ve bugün tutuklanan Eren Erdem için geçtiğimiz yıllarda "yedirmeyiz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu henüz bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu, Erdem'i yeniden vekil adayı göstermeyerek ilk tekmeyi kendisi atmıştı.

29 Haziran 2018 Cuma 20:35
Kılıçdaroğlu Eren Erdem'i böyle savunmuştu... İlk tekmeyi kendisi attı

CHP eski Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in MİT tırları ihanetinin üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Erdem'i çoşkulu bir konuşmayla savunmuş, "bizim vekillerimiz namusludur, yedirmeyiz" demişti.

KILIÇDAROĞLU ERDEM'İ ADAY GÖSTERMEYEREK İLK TEKMEYİ ATMIŞ OLDU

Ancak Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde aday belirleme sürecinde Eren Erdem'i yeniden aday göstermedi.

YURTDIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTI, BAŞARAMADI

Bunun üzerine, vekil dokunulmazlığı zırhını kaybedeceğini anlayan Erdem ise yurtdışına kaçmaya çalıştı ancak güvenlik güçleri, savcılığın talimatı üzerine Erdem'i uçaktan indirdi.

MUHARREM İNCE'YE GÖZ KIRPTI

Kaçmayı başaramayan Eren Erdem, 24 Haziran seçimlerinin kampanyası sürecinde Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek Muharrem İnce tarafına geçti. İnce'nin de seçimi kaybetmesiyle Erdem, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

TUTUKLANDI

Seçimin ardından milletvekili dokunulmazlığı zırhını kaybeden Erdem bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı ve öğlen saatlerinde de tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 20:35
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Eren Erdem
  3. CHP

YORUM YAZ

  • cihadcihad3 sa önce
    vekilin dokunulmazlığı tamam da ne dokunulmazlığı bu ya adam teröre yataklık eder alamazsın adam siyasi terörizm yapar alamazsın e ne anladım ben bu işten şimdi vatandaş ne yapsın anlam veremedim.kalksın dokunulmazlık bunlar aydamı yürüyo kardeşim benim yürüdüğüm yerde insan üstümü bu yok değil ee gelsin suç işlesin e zırhı var tank zırhı alaman hemide la bi gidin yahu kaldırın şu anayasayı tüzüğü ne varsa yeniden şeffaf bi şekilde beraber yazalım teröristi asalım terörizmi bitirelim
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