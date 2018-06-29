Kılıçdaroğlu Eren Erdem'i böyle savunmuştu... İlk tekmeyi kendisi attı
Dün gece gözaltına alınan ve bugün tutuklanan Eren Erdem için geçtiğimiz yıllarda "yedirmeyiz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu henüz bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu, Erdem'i yeniden vekil adayı göstermeyerek ilk tekmeyi kendisi atmıştı.29 Haziran 2018 Cuma 20:35
CHP eski Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in MİT tırları ihanetinin üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Erdem'i çoşkulu bir konuşmayla savunmuş, "bizim vekillerimiz namusludur, yedirmeyiz" demişti.
KILIÇDAROĞLU ERDEM'İ ADAY GÖSTERMEYEREK İLK TEKMEYİ ATMIŞ OLDU
Ancak Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde aday belirleme sürecinde Eren Erdem'i yeniden aday göstermedi.
YURTDIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTI, BAŞARAMADI
Bunun üzerine, vekil dokunulmazlığı zırhını kaybedeceğini anlayan Erdem ise yurtdışına kaçmaya çalıştı ancak güvenlik güçleri, savcılığın talimatı üzerine Erdem'i uçaktan indirdi.
MUHARREM İNCE'YE GÖZ KIRPTI
Kaçmayı başaramayan Eren Erdem, 24 Haziran seçimlerinin kampanyası sürecinde Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek Muharrem İnce tarafına geçti. İnce'nin de seçimi kaybetmesiyle Erdem, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.
TUTUKLANDI
Seçimin ardından milletvekili dokunulmazlığı zırhını kaybeden Erdem bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı ve öğlen saatlerinde de tutuklandı.
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