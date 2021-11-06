Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV Gündem Özel canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na yöneltilen en dikkat çeken sorulardan biri de "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?" sorusuydu.

"Kendi aramızda bir karar vereceğiz"

Kılıçdaroğlu, bu soruya her zamanki gibi net bir cevap vermekten kaçındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yıllardır girdiği tüm seçimlerde mağlup olan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın beni karşısında göreceği konusunda onun mutlu olacağını sanmıyorum. Çünkü şu anda en çok rahatsız eden kişi benim. Bu talep aslında biraz da Millet İttifakı'nı zora sokma yönündeki bir talep. Benim 'Evet aday olacağım.' dememi bekliyorlar. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersin. Oturacağız, konuşacağız, kendi aramızda bir karar vereceğiz" şeklinde konuştu.