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Kılıçdaroğlu: “Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kendi özgür iradesiyle ve sizlerle yönetecek”

CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u kendi özgür iradesiyle yöneteceğini söyleyerek, “İstanbul gerçek anlamda yönetilecek, birlikte yöneteceğiz.

27 Mart 2019 Çarşamba 21:14
Kılıçdaroğlu: “Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kendi özgür iradesiyle ve sizlerle yönetecek”

CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u kendi özgür iradesiyle yöneteceğini söyleyerek, “İstanbul gerçek anlamda yönetilecek, birlikte yöneteceğiz. Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kendi özgür iradesiyle ve sizlerle yönetecek. Talimatı Ankara’dan alayım da ona göre yöneteyim demeyecek” dedi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sırasıyla Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Başakşehir’de halk buluşmasına katıldı. Çeşitli mahallelerde miting düzenleyen İmamoğlu, kentin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini anlatarak seçimde destek istedi. Küçükçekmece ilçe meydanına geçen İmamoğlu’nun, buradaki halk buluşmasına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılarak başkan adayına destek verdi.


CHP’nin Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u yönetirken, Ankara’dan talimat almayacağını söyleyen CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “16 milyonluk bir kente huzuru, sevgiyi, dostluğu getirmek için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir İstanbul’u kazanmak ve topluma kazandırmak için çaba harcayacağım diyor. Ne yapacağız, Ekrem Başkanı seçeceğiz. İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreceksiniz. Bunu bütün yüreğim ve samimiyetimle söylüyorum. Göreceksiniz İstanbul Belki de son yılların en büyük ve en iddialı belediye başkanını kazanmış olacak, buna yürekten inanıyorum. Dolayısıyla İstanbul gerçek anlamda yönetilecek birlikte yöneteceğiz. Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kendi özgür iradesiyle ve sizlerle yönetecek. Talimatı Ankara’dan alayım da ona göre yöneteyim demeyecek. Bakacak İstanbul’a bütçesi var, imkanı var. İstanbullularla birlikte İstanbul’u yönetecek” dedi.



“Karşımızdakiler kalpleri kıra kıra, biz de inatla kalpleri kazanarak seçimi kazanacağız”


Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sahneye çıkarak konuşma yapan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu sürece başladığımız ilk gün herkese şunu söyledik, kenti konuşacağız şehri konuşacağız. Bu şehrin ihtiyaçlarını görüp ona göre çözümleri üreteceğiz demiştik. Hiçbir sese kulak vermedik, kötü olan konuşmaları dinlemedik. Hiç kimsenin kara propagandasını görmedik duymadık, ülkemiz yoruldu. Bu seçimde bile gündemi başka yerlere çekmeye çalışanlar var. Bağırıp çağıran yöneticilerden bıktınız değil mi? Kim bağıranı sever ki, kim çağıranı sever ki, parmağını tehdit gibi kullananı sever ki, bu seçimde de aynı şeyleri yaşattılar, ama şundan eminim, toplumun büyük bir kesimini İstanbul’da bilgilendirdik. Güzel pozitif dille yürüttüğümüz sürecin sonuna yaklaştık. Şunu net olarak görüyorum, ciddi anlamda oyunuzu alacağız onu da biliyorum ki oy vermeyenlerin de gönlünde bir yer edindik. Karşımızdakiler gönülleri ve kalpleri kıra kıra seçimi kazanmak istiyorlar. Biz de inatla kalpleri kazanarak seçimi kazanacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:14
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