Kılıçdaroğlu denemişti sonucu herkes gördü! Verin Ümit’e bir koltuk bakın nasıl yanaşıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul ve ilçe adaylarını tanıttı. Burada yaptığı konuşmasında Özgür Özel'in gelen şehit haberlerinin ardından aday tanıtım toplantısına iptal etmesine değinen Özdağ, "Özel aday tanıtım toplantılarını değil, DEM Parti ile görüşmelerini iptal etsin" dedi.

Sözlerine Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek devam eden Özdağ, "İmamoğlu, CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbul'la ilgilenmeye vakti olmadı." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın CHP'ye yönelik eleştirileri her ne kadar doğru olsa da, seçim sürecinde aynı Özdağ, HDP ile ittifak yapan CHP'nin kuyruğuna takılıp bakanlık karşılığında Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.