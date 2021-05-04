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Gündem Kılıçdaroğlu da sosyal medya akımına katıldı
Gündem

Kılıçdaroğlu da sosyal medya akımına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımı 20yaschallenge'a katılarak 20 yaşında çekildiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 02:36:00 -
Kılıçdaroğlu da sosyal medya akımına katıldı

Sosyal medya kullanıcılarının 20yaschallenge etiketiyle, 20 yaşlarında çekilen fotoğraflarını paylaşmaları bir anda akıma dönüştü.

Bu akıma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

"Hey gidi yıllar"

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan 20 yaşında olduğu bir fotoğrafı, "Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi." notuyla paylaştı.

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