Kılıçdaroğlu da sosyal medya akımına katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımı 20yaschallenge'a katılarak 20 yaşında çekildiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Sosyal medya kullanıcılarının 20yaschallenge etiketiyle, 20 yaşlarında çekilen fotoğraflarını paylaşmaları bir anda akıma dönüştü.
Bu akıma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
"Hey gidi yıllar"
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan 20 yaşında olduğu bir fotoğrafı, "Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi." notuyla paylaştı.