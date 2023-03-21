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Gündem Kılıçdaroğlu da aynısını vadediyor! IMF’den bir ülkeye daha kelepçe
Gündem

Kılıçdaroğlu da aynısını vadediyor! IMF’den bir ülkeye daha kelepçe

Borç para vererek ülkelerin ekonomi direksiyonunu eline alan Uluslararası Para Fonu (IMF), Sri Lanka'nın talep ettiği 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketini onayladı. Bilindiği üzere IMF; İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlıca vaatleri arasında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 14:23:00 -
Kılıçdaroğlu da aynısını vadediyor! IMF’den bir ülkeye daha kelepçe

Ekonomik krizin sürdüğü Sri Lanka'da Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) talep edilen 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketinin onaylandığı bildirildi. IMF'den yapılan açıklamada, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan anlaşmanın "makroekonomik istikrarı ve borç sürdürülebilirliğini yeniden tesis etmeyi" ve "Sri Lanka'nın büyüme potansiyelini ortaya çıkarmayı" hedefleyeceği bildirildi.

IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva yaptığı açıklamada, "Sri Lanka'nın krizin üstesinden gelmesi için, EFF destekli programın reformları güçlü bir şekilde sahiplenerek hızlı ve zamanında uygulanması kritik öneme sahiptir" dedi.

Sri Lanka'da ekonomik kriz

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını isteyen binlerce gösterici resmi başkanlık konutunu basmıştı.

Olayların ardından önce Maldivler’e sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa’nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yapılan oylama ile ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti. Toplam dış borcu 51 milyar doları aşan Sri Lanka'nın, 2021'de vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcu temerrüde düşmüştü. Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına varmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun başlıca vaatleri arasında

Bilindiği üzere IMF; İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlıca vaatleri arasında yer alıyor.
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