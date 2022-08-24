Kılıçdaroğlu Cüneyt Özdemir'i çileden çıkardı! 'Asla asla asla'

Yaptığı Youtube yayınında 6'lı masanın aday gündemine ilişkin eleştirilerde bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, artan tartışmaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler sarf etti.

"Eşek gibi gidip Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz öyle mi?"

Muhalefetin aday belirleme stratejisini eleştiren Özdemir "Kemal Kılıçdaroğlu kendi çıkarları için ve kendi kafasına göre bir aday belirleyecek biz de 'eşek' gibi gidip ona oy vereceğiz öyle mi? No no no...Yeter, asla!!!" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Özdemir, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterecek öyle mi? Hiçbir anket yok, hiçbir güvenilirlik yok, seçilme imkanı yok. Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Biz de alternatifsiz eşekler olarak onu mu seçeceğiz...Asla, asla, asla..." ifadesini kullandı.