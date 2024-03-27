Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödedi!
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 138 bin 138 lira ödedi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine ilişkin ilk derece mahkemenin kararını, hukuka uygun buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz ithamları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25.Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı. Kılıçdaroğlu, tazminat ve fer'ileri birlikte 138 bin 138 lira ödedi."
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