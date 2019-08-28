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Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Deng Li’yi makamında kabul etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:55
Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Deng Li’yi makamında kabul etti.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Deng Li ve beraberindeki heyeti parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’de bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:55
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