Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisini kabul etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Deng Li’yi makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Deng Li’yi makamında kabul etti.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Deng Li ve beraberindeki heyeti parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’de bulundu.

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