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Kılıçdaroğlu CHP’lilere hoca tuttu! “Enseyi kaşımayın, dudağı ısırmayın...”

Partisinin halktan uzak olduğunu bilen CHP lideri Kılıçdaroğlu, partililerin “milletin içinden biriymiş gibi” görünmesi için eğitmen tuttu.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:45
Kılıçdaroğlu CHP’lilere hoca tuttu! “Enseyi kaşımayın, dudağı ısırmayın...”

Yerel seçimler öncesi ana muhalefeti panik sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği hiçbir seçimde başarı sağlayamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerini de sıkı bir çalışma altına aldı.

Etkili iletişim dersi

Prof. Dr. Can Bilgili ve Kamil Sönmez, CHP'li milletvekillerine 'etkili iletişim teknikleri' dersi verdi.

'Burhan Pazarlama' örnek gösterildi 

Yıllarca İstanbul vapurlarında satış yapan ve ‘Burhan Pazarlama’ olarak bilinen Burhan Demircan, ‘ikna kabiliyeti’yle örnek gösterildi.

Milletvekillerine şu önerilerde bulunuldu:

-Anlatacağınız konuda öykünüz olsun. Öykülü konuşmalar akılda kalıcıdır.

-Konuşmada, ‘eh', ‘tabii ki de', ‘anladın mı', ‘cool' gibi moda ifadelerden kaçının.

-Enseyi kaşıma, yutkunma, dudakları ısırma, kravatı düzeltme, saate bakma, kol kavuşturma, yerinde sağa sola dönme, kalkacakmış gibi sandalyenin ucuna oturma gibi hareketler huzursuzluğu gösterir.

-İktidarın hatalarına odaklanmayın. Yeni çözüm önerileri getirin.

-Bir gaf yaparsanız üzerine gitmeyin ve derhal başka konuya geçin.

-İmalı konuşmalar güven zedeler.

-İşaret parmağını sık kullanmak tehdit anlamı taşır.

-Ağzı elle kapatmak bir şey saklandığını gösterir, dikkat edin.

-Takım kıyafetlerde erkeklerin mendil, kol düğmesi ve çok dikkat çekici saat takmamaları, halkla benzerlik açısından önemli.

-Bacak bacak üstüne atmayın. Bacakları uzatıp ‘V' şeklinde açmak uygunsuzdur.

-Ekranda ekose, puantiye, desenli ve çizgili kumaşlar gözü yorar.

-Mümkün oldukça kravat takın.

-Sürekli sırıtan kişiler güven verici değildir.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:45
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. CHP'lilere ders
  4. enseyi kaşıma

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