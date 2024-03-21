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Siyaset Kılıçdaroğlu, CHP'deki para sayma görüntüleri ile ilgili sessizliğini bozdu!
Siyaset

Kılıçdaroğlu, CHP'deki para sayma görüntüleri ile ilgili sessizliğini bozdu!

Yeniakit Publisher
2024-03-21 10:31:00 -
Kılıçdaroğlu, CHP'deki para sayma görüntüleri ile ilgili sessizliğini bozdu!

CHP'deki skandal para sayma görüntülerinde oklar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrilirken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Görüntüler hakkında Kılıçdaroğlu ile görüşen Emin Pazarcı, "Kemal bey çok kırgın ve son derece rahatsız." dedi.

CHP'deki skandal para sayma görüntülerinde oklar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrilirken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Görüntüler hakkında Kılıçdaroğlu ile görüşen Emin Pazarcı, "Kemal bey çok kırgın ve son derece rahatsız." dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kirli para skandalı gündemdeki yerini koruyor.

Deste deste paraların sayıldığı görüntülerde, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimlerin tek tek ifadeleri alındı.

Skandal Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri olarak gündeme otururken konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirme yapıp yapmayacağı da merak ediliyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, AHaber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayarak, çok önemli bilgiler verdi.

Emin Pazarcı şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU SON DERECE RAHATSIZ

Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile kısa bir süre telefon görüşmesi yaptım. Tabi bunları konuşmadım, konuşsam neler diyeceğini biliyorum. Kılıçdaroğlu CHP'nin verdiği görüntüden son derece rahatsız. Ben bir takım yorumlar yaptım kendisi de tasdik etti, karşı çıkmadı. Hatta ben sizi çok eleştirdim dedim, "Olur öyle şeyler Emin Bey" dedi. Ama ben dedim böyle bir şey görmedim dedim. Sesini çıkarmadı.

"KEMAL BEY'İN HABERİ YOKTUR"

Gürsel Tekin ile de telefon görüşmesi yaptım. Şunu söylüyor: Kemal beyi eleştirebilirsiniz ama parasal konulardan Kemal Beyin haberi yoktur ben o konuda kefilim diyor.

"KEMAL BEY ÇOK KIRGIN VE RAHATSIZ"

CHP'nin içine düştüğü durumu genel olarak ortaya koydum ve dedim ki ben sizi çok eleştirdim ama bugünkü bu hal... Hatta Özgür Özel için "40 yaşın altındakiler darbe yapsa ben bunu destekleyeceğim" diyen şaka gibi birisi var" dedim. Hiçbirine itiraz etmedi. Yani Kemal Bey çok kırgın ve rahatsız, aleyhte de konuşmuyor ama savunmuyor kesinlikle.

Yapılan değerlendirmeler şu: Bu gidişle Kılıçdaroğlu yapılacak ilk kongrede gelir diyorlar.

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Yorumlar

muşlu ve şeriatçı

çingeneyi padişah yapmışlar önce babasını hançerlemiş! babası bu evladı istanbulun ve türkiyenin başına sen bela ettin. mutlu musun eserinle?

harun

kemal beyin dediği gibi hançerlendim. chp derhal kapatılmalı
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