Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha fazla kan akmaması için Ermenistan'ın, işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkenin zor günler yaşadığını ama bu zor günlerin aşılacağı konusunda en ufak bir endişe duymadığını çünkü Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.

-"Bir insanlık suçu, bir terör suçu"

Azerbaycan'dan hoş haberler gelmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, toprakları işgal altında olan bir devletin, mücadele verdiğini anımsattı.



Dünyanın bütün demokratlarının, bu haklı talebin yanında konumlanması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toprakların işgalden kurtulması lazım. Sayın Aliyev 'ben savaşacağım' demiyor. 'İşgal ettikleri topraklardan ayrılırlarsa bir sorunumuz yok; Ermeni halkıyla bir sorunumuz yok; bu işgalden topraklarımızı kurtarmak durumundayız' diyor. Haklı mı? Haklı, evrensel hukuka uygun, insan haklarına uygun. Dolayısıyla daha fazla kan akmaması için Ermenistan'ın, işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor. Başka bir şey yapıyorlar, sivilleri bombalıyorlar. Bir insanlık suçu, bir terör suçu. Masum insanları öldürmek asla ve asla insan olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir tablodur.

Rusya'da masa kuruldu. Ermenistan ve Azerbaycan oradaydı ama Türkiye masada yoktu. Madem ki biz bu sorunu kendi sorunumuz olarak görüyoruz, bu sorunun çözümüyle ilgili her türlü katkıyı yapmaya hazırız, o masada niye Türkiye yok? Bunu da bütün vatandaşlarımızın hafızalarının bir yerinde tutmalarını isterim."

-"Milli mücadele gibi görüyoruz"

Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Cumartesi sabahı Ankara Garı'na gittiklerini, 5 yıl önce bombaların patladığı yere karanfiller koyduklarını anlatarak, "En büyük terör olaylarından birisiydi. Barış, dostluk, kardeşlik isteyen bir kitleye iki canlı bomba müdahale etti, 101 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Hala olayın bütün boyutlarıyla aydınlığa kavuşmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Terör kimden, nereden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun, terörü bir insanlık suçu olarak görüyoruz ve teröre karşı mücadeleyi de bir milli mücadele gibi görüyoruz." diye konuştu.

Terör tanımıyla ilgili kendileri ile diğerleri arasında temel bir fark olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz insanların düşüncelerine saygı gösteririz. Terörist, eline silah alıp masum insanları öldürüyorsa teröristtir, dünyanın her yerinde teröristtir. İnsanların düşüncelerine, inançlarına, kimliklerine saygı göstereceğiz ama terör; 'dur kardeşim...' teröre asla izin vermeyiz. Bu mücadeleyi bir milli mücadele, bir toplumsal mücadele haline dönüştürdüğümüz zaman Türkiye terörden arınmış olur. Dolayısıyla bu terör olayının kimden, nereden, nasıl kaynaklandığının bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarılması devleti yönetenlerin görevidir. Teröre karşıysanız, bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarın." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)



