Kılıçdaroğlu çektirsin arabasını Opet'e, koydursun benzini…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri çekilene kadar elektrik faturasını ödemeyeceğim" sözlerine Sabah yazarı Dilek Güngör'den okkalı bir karşılık geldi. Faiz indirimi tartışmaları sırasında TÜSİAD'ın iktidara "Bir an önce serbest piyasa kurallarını işletin" çağrısı yaptığını hatırlatan Güngör, aynı TÜSİAD'ın Kılıçdaroğlu'nun boykotu karşısındaki suskunluğunu eleştirerek "Şahsen Kılıçdaroğlu'ndan aynı tavrı benzin için de bekliyorum. Çeksin arabasını Opet'e, koydursun benzini, parayı ödemeden bassın gaza… Öyle ya… Benzin fiyatları da çok yükseldi. Bakalım benzini alan, rafine eden, vatandaşa satan Koç Holding, böyle bir eyleme ne der?" diye sordu. İşte Güngör'ün "Serbest piyasacı TÜSİAD nerede?" başlıklı o bomba yazısı:

"Burası, Patronlar Kulübü… İşlerine gelince 'en kral' serbest piyasacı onlardır. Ama konu işlerine gelmiyorsa babaları gelse serbest piyasa filan bilmezler.

Çok değil… Geçen yılın sonuydu… Dövizin yükselişi sırasında Merkez Bankası'na, hükümete demediklerini bırakmıyorlardı. Faizlerin indirilmesine dem vurarak 'biran önce serbest piyasa kurallarını işletin' filan diyorlardı. Herhalde o zaman CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonu onları gaza getirmişti!

Biliyorsunuz, Kılıçdaroğlu arayınca açıklamaları art arda gelmişti.

Peki ya şimdi ne değişti?

Aynı Kılıçdaroğlu önceki gün bir video çekerek "Elektrik faturasını ödemiyorum" deyiverdi.

Elektrikte de serbest piyasa yok mu?

Üstelik, TÜSİAD'ın pek sevdiği Kemal Derviş'in IMF'ci dostlarıyla Türkiye'ye getirdiği düzen… Bilirsiniz, o dönemden kalmadır TEDAŞ özelleştirme süreci… Sonrasında o program uygulanıp, 2008'de dağıtım bölgeleri özelleştirilmiştir. 'İyi mi yapıldı, kötü mü ya da amaç hasıl oldu mu' meselesi ayrı bir tartışma konusudur. Özelleştirmelerin kayıpkaçaklar ya da şebeke iyileştirmeleri açısından faydaları olmuştur.

Ancak kabul etmek gerekir ki, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının verimli işletilmesi veya rekabeti tüketici maliyetlerine çok da yansımamıştır, bugün görüyoruz. Neyse...

Şimdi TÜSİAD'dan biri çıkıp da 'Hopp Kemal Bey, serbest piyasa' diyor mu?

Birçok dağıtım şirketinin patronu TÜSİAD üyesi… Haa, CHP Lideri çıkıp, "Faturalardaki fahiş zammı eleştirebilir, bu zammın geri çekilmesini isteyebilir, çözüm için Meclis'e kanun getirin" baskısı yapabilir. Bu demokratik bir tepkidir, muhalefetin görevidir de… Ama sivil itaatsizlik çağrısı yapmak nedir?

Belli ki, dert kaos çıkarmak…

Şahsen Kılıçdaroğlu'ndan aynı tavrı benzin için de bekliyorum.

Çeksin arabasını Opet'e, koydursun benzini, parayı ödemeden bassın gaza…

Öyle ya…

Benzin fiyatları da çok yükseldi.

Bakalım benzini alan, rafine eden, vatandaşa satan Koç Holding, böyle bir eyleme ne der?"