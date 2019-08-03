Kılıçdaroğlu, butonla heykel açtı Hükümeti 'üretim ekonomisi' uygulamadığı iddiasıyla eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan Şehir Stadı Kavşağı'nda CHP'li Ardahan Belediyesi tarafından yaptırılan M. Kemal heykelinin açılışını yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, heykel açılışında konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından heykeli yaptıran CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e teşekkür etti. Açılış törenine, Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç da katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, açılış programının ardından Belediye Başkanı Demir'i makamında ziyaret etti.

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