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Kılıçdaroğlu, butonla heykel açtı

Hükümeti 'üretim ekonomisi' uygulamadığı iddiasıyla eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan Şehir Stadı Kavşağı'nda CHP'li Ardahan Belediyesi tarafından yaptırılan M. Kemal heykelinin açılışını yaptı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:28
Kılıçdaroğlu, butonla heykel açtı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, heykel açılışında konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından heykeli yaptıran CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e teşekkür etti. Açılış törenine, Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, açılış programının ardından Belediye Başkanı Demir'i makamında ziyaret etti.

 

 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:28
  1. Ardahan
  2. Faruk Demir
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • hangi çağda yaşıyoruz?hangi çağda yaşıyoruz?7 dk önce
    Hâlâ bir ...' in heykelini dikiyorlar, çekeceğimiz var bunlardan; gerçi ak parti' de de çok bunlardan da, dur bakalım hayırlısı..

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