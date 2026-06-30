Altın kritik eşiğin altına çakıldı: İşte çeyrek ons ve gram altın fiyatları
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutacağı sinyali ve küresel borsalardaki teknoloji çılgınlığı, altın piyasasında depreme yol açtı. Ons altının 4000 dolar psikolojik sınırının da altına sarkarak 3990 dolara gerilemesiyle birlikte, yurt içinde gram altın da 5983 TL seviyesine çekildi. Güvenli limandan kurumsal kaçış hızlanırken, altın Ekim 2008'den bu yana en kötü aylık performansına imza atmaya hazırlanıyor.