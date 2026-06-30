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Ekonomi
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Altın kritik eşiğin altına çakıldı: İşte çeyrek ons ve gram altın fiyatları

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Altın kritik eşiğin altına çakıldı: İşte çeyrek ons ve gram altın fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutacağı sinyali ve küresel borsalardaki teknoloji çılgınlığı, altın piyasasında depreme yol açtı. Ons altının 4000 dolar psikolojik sınırının da altına sarkarak 3990 dolara gerilemesiyle birlikte, yurt içinde gram altın da 5983 TL seviyesine çekildi. Güvenli limandan kurumsal kaçış hızlanırken, altın Ekim 2008'den bu yana en kötü aylık performansına imza atmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Altın kritik eşiğin altına çakıldı: İşte çeyrek ons ve gram altın fiyatları

Küresel piyasalarda esen şahin rüzgarlar, emtia piyasasının amiral gemisi altını adeta bozguna uğrattı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon katılığı nedeniyle faiz artırım kartını masada tutması ve yüksek faiz ortamının uzayacağı beklentisi, faiz getirisi olmayan altına ağır bir darbe indirdi.

#2
Foto - Altın kritik eşiğin altına çakıldı: İşte çeyrek ons ve gram altın fiyatları

Güçlenen dolar endeksinin uluslararası alıcılar için maliyetleri artırmasıyla baskı yiyen ons altın, sabah saatleri itibarıyla yüzde 0,6 değer kaybederek 3990 dolar kritik seviyesinin altına indi. İç piyasada da çarpan etkisiyle sarsılan gram altın, yüzde 0,6 düşüşle 5983 TL’den alıcı bulmaya başladı.

#3
Foto - Altın kritik eşiğin altına çakıldı: İşte çeyrek ons ve gram altın fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentiler, altın fiyatlarını baskı altında tutuyor. Dolar endeksinin güçlenmesi de altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

#4
Foto - Altın kritik eşiğin altına çakıldı: İşte çeyrek ons ve gram altın fiyatları

Ons altın saat 08:00 itibarıyla yüzde 0,6 düşüşle 3990 dolar seviyesinde. Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 5983 TL'den alıcı buluyor.

#5
Foto - Altın kritik eşiğin altına çakıldı: İşte çeyrek ons ve gram altın fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı sinyalini vermesi, altının önündeki en büyük engel.

#6
Foto - Altın kritik eşiğin altına çakıldı: İşte çeyrek ons ve gram altın fiyatları

Altın faiz getirisi olmayan bir varlık olduğundan, faizlerin yüksek seyretmesi yatırımcıların tahvil gibi getirili varlıklara yönelmesine neden oluyor.

#7
Foto - Altın kritik eşiğin altına çakıldı: İşte çeyrek ons ve gram altın fiyatları

Dolar Endeksi'nin küresel piyasalarda değer kazanması, altın fiyatlarını baskılıyor.

#8
Foto - Altın kritik eşiğin altına çakıldı: İşte çeyrek ons ve gram altın fiyatları

Uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlanan ons altın, dolar güçlendikçe diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale geliyor ve bu da talebi düşürüyor.

#9
Foto - Altın kritik eşiğin altına çakıldı: İşte çeyrek ons ve gram altın fiyatları

Küresel borsalardaki canlılık ve teknoloji hisselerine olan ilgi, yatırımcıların güvenli limanlardan çıkıp riskli ama yüksek getirili varlıklara geçmesini tetikledi. Altın ETF'lerinden (Borsa Yatırım Fonları) yaşanan kurumsal çıkışlar fiyat üzerindeki satış baskısını artırıyor. Tüm bu gelişmelerle ons altın Ekim 2008'den bu yana en kötü aylık performansını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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