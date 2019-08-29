Kılıçdaroğlu bu kez dediğini yaptı! CHP’li belediyelerle birlikte “namussuz siyaset” de geldi!..

yeniakit.com.tr CHP’li belediyeler, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, ayrıca yüzleri de kızarmadan işçi kıyımı yapmaya devam ediyor. 31 Mart seçim sürecinde, kazandıkları belediyelerden kimsenin işten çıkarılmayacağını iddia eden CHP, sadece İBB’de yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkardı. Önceki seçimlerde vaat olarak, namussuz siyaseti getireceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı zamanda söz verip sözünde durmayan birisi olduğunu da belirtmişti. Buna rağmen oy alan Kılıçdaroğlu, dediğini yaptı, sözünü tutmadı ve CHP belediyeciliğiyle birlikte “namussuz siyaseti” de getirmiş oldu!..

İBB’de 3 bine yakın işten çıkarma

23 Haziran İstanbul Yenileme Seçimi’nin ardından tatilden tatile koşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, icraat bekleyen vatandaşlara, “Daha yeni başladık, biraz zaman geçsin...” edebiyatı yaparak hedef şaşırtsa da, indirim vaatlerine rağmen toplu ulaşıma zam yapması ve “kimseyi işten çıkarmayacağız” demesine rağmen yüzlerce kişiyi işten çıkarmasıyla, CHP belediyeciliğini İstanbul’a tanıtmış oldu. İBB ve iştiraklerinden şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişi çıkarıldı. CHP’nin sadece İstanbul’da ekmeğiyle oynadığı emekçilerin sayısı şu şekilde:

İSMEK: 2.652

Medya AŞ: 72

BELTUR: 175

Kültür AŞ: 17

İSPARK: 246

BELBİM: 5

Sosyal medyada CHP'nin bu tutumu çok sayıda tepki aldı.

CHP tüm belediyelerde işçi kıyımı yaptı

31 Mart seçimlerinin ardından CHP, ele geçirdiği belediyelerin neredeyse tamamında kıyım yaptı. CHP’li Zeydan Karalar, Adana’da bin 750 kişiyi çıkardı.

Aynı zamanda Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan da, Kur’an-ı Kerim’i öperek şov yapmış ve kimsenin işten çıkarılmayacağını söylemişse de, onlarca taşeronu belediyeden uzaklaştırmıştı.

Yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na gelen onlarca ihbarda da, sadece AK Partili olduğu için mobing gördüğünü ve emekli olmak zorunda kaldığını söyleyen vatandaşlar CHP’den dert yanıyor. Son olarak Bayram Kavun isimli iftaiye memuru, AK Partili olduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan mobing gördüğüünü ve belediyeden uzaklaştırıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu bu kez dediğini yaptı... Ne sözünü tuttu, ne de “namuslu siyaset” getirdi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve saz arkadaşları, 31 Mart seçim sürecinde sürekli, “İşten çıkarma olmayacak” edebiyatı yaptı. Öyle ki Kılıçdaroğlu; işten çıkarılan vatandaşların yanında olacağını ve böyle bir durumda kendisinin de işçilerle birlikte belediye başkanına gidip hesap soracağını söylemişti... Ne var ki Kılıçdaroğlu, CHP’nin belediyelerki işçi kıyımına karşı çıkmak bir yana, sesini çıkarmayarak zulme ortak oldu! Böylece CHP lideri, dediğini yaparak hem “Erdoğan gibi sözünü tutanlardan olmadığını” gösterdi, hem de namussuz siyaset getirerek CHP’nin anlayışını vatandaşlara daha açık bir şekilde tanıtmış oldu.