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Kılıçdaroğlu Başbakanlığa talip!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aday olup olmayacağı tartışılırken CHP'li Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığa talip olmadığını vurguladı.

20 Nisan 2018 Cuma 21:44
Kılıçdaroğlu Başbakanlığa talip!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasıyla birlikte siyaset gündemi hareketlendi.

24 Haziran'daki seçim için çalışmalarına başlayan AK Parti ve MHP, Cumhur ittifakıyla seçimlere hazırlanırken, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışılıyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması beklenirken, CHP'li farklı isimlerden art arda adaylık açıklamaları geliyor.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının ardından, İstanbul Milletvekili Didem Engin de adaylığını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için henüz bir açıklama yapmazken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir takım açıklamalarda bulundu.

'KILIÇDAROĞLU BAŞBAKANLIĞA TALİP!'

CHP'li Özkoç, "Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı böyle bir şeye talip olmadığını ta başından beri ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Başbakanlığa taliptir, parlamenter sisteme taliptir; demokrasiyle yönetmeye, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetmeye taliptir. AKP Genel Başkanı ise ülkeyi, zorunlu ittifaka zorladığı siyasi partilerle birlikte tek başına yönetmeye taliptir. Bu zulmü, bu zalimliği, demokrasi dışı bu anlayışı Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziranda engelleyecektir" dedi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:44
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