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Gündem Kılıçdaroğlu bakın ne alacakmış! Gezici’den CHP’lileri çıldırtacak çıkış
Gündem

Kılıçdaroğlu bakın ne alacakmış! Gezici’den CHP’lileri çıldırtacak çıkış

Yeniakit Publisher
2023-06-02 12:44:00 -

Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, Türkiye’yi kahkahaya boğan açıklamayı yaptı. Gezici’ye Kılıçdaroğlu, Nobel ödülü alacak. İşte detaylar…

Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi. Murat Gezici, Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte Nobel ödülü bile alabileceği ifade etti.

Tele 1 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunumuyla yayınlanan Şimdiki Zaman programında, 'Muhalefetin yol haritası" tartışıldı.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İyi Partili meclis üyesine futbol örneği üzerinden cevap veren Gezici, yerel seçim süreci için Kılıçdaroğlu'na ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Kılıçdaroğlu’nun o başarı hikayesine, o vizyon çerçevesine ihtiyacımız var." diyen Gezici, son olarak Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte Nobel ödülü alabileceği iddia etti.

Gezici; "Sayın Kılıçdaroğlu’nun her zamankinden daha fazla bu sürecin başında olması lazım. O bir futbolcu değildir, onu eleştiren İyi Partili meclis üyesi arkadaşımız futbolcular daha iyi diyor. Halbuki bir futbolcuları ayakta tutan teknik direktördür. Yani o yüzden bu süreçte bir teknik direktöre ihtiyaç var. Kılıçdaroğlu’nun o başarı hikayesine, o vizyon çerçevesine ihtiyacımız var. Ben bu seçimi alsa da almasa da önümüzdeki süreçte Kılıçdaroğlu’nun Nobel ödülü alabileceğini düşünüyorum." İfadelerini kullandı.
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