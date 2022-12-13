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Siyaset Kılıçdaroğlu Aslı Baykal hakkında ilk defa konuştu! Gerçekler yüzüne vurulunca hazmedememiş
Siyaset

Kılıçdaroğlu Aslı Baykal hakkında ilk defa konuştu! Gerçekler yüzüne vurulunca hazmedememiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın partisinden istifasına ilişkin ilk defa konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 22:04:00 -
Kılıçdaroğlu Aslı Baykal hakkında ilk defa konuştu! Gerçekler yüzüne vurulunca hazmedememiş

 Yeniakit.com.tr 

Gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın partisinden istifası hakkında ilk defa konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Aslı Baykal'ın partinizden ayrılması konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Tek sözcük, ciddiye almıyoruz" şeklinde cevap verdi.

Millilik vurgusu ile istifa etmişti!

CHP'nin milli çizgiden uzak olduğu vurgusu ile partisinden istifa eden Aslı Baykal, istifa kararını sosyal medya hesabından paylaştığı görselle duyurmuştu.

Baykal istifasının ardından yaptığı açıklamalarında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

CHP'den neden ayrıldığını, "CHP gayri milli bir pozisyona geldi, savruluyor." sözleri ile cevaplayan Baykal, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Jeremy Rifkin konusunda da sert ifadeler kullanmıştı.

Baykal Kılıçdaroğlu'na, "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?" diye sormuştu.

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