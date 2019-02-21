Kılıçdaroğlu Antalya’ya geliyor Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’in proje lansmanı için Antalya’ya geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’in proje lansmanı için Antalya’ya geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’in 23 Şubat Cumartesi günü yapacağı proje lansmanına katılacak. Böcek, seçimi kazanması halinde Antalya’ya yapacağı projelerin tanıtım toplantısına Kılıçdaroğlu’nun da geleceğini twitter hesabından duyurdu.

Tanıtım toplantısı, 23 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde yapılacak.

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