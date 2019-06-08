Kılıçdaroğlu, Antalya’da Deniz Baykal’ı ziyaret etti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programının ardından Antalya’ya gelerek partinin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programının ardından Antalya’ya gelerek partinin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Antalya’da geçirdiği rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın (65) cenazesi için bugün Denizli’ye giden Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte özel uçakla Antalya’ya geldi. Kılıçdaroğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile birlikte partinin eski genel başkanı Deniz Baykal’ı Duacı Mahallesindebulunan evinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Kılıçdaroğlu’nun, bu akşamı ailesi ve Antalya’da yaşayan kızı ile ile birlikte geçirdikten sabah saatlerinde Antalya’dan ayrılacağı öğrenildi.

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