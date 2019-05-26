0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odası’nın iftarına katıldı

Ankara Minibüsçüler Odası’nın düzenlediği iftara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

26 Mayıs 2019 Pazar 22:08
Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odası’nın iftarına katıldı

Ankara Minibüsçüler Odası’nın düzenlediği iftara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve Belediye Başkanları ile Ankara Minibüsçüler Odası iftarında buluştu. Kılıçdaroğlu sorunları birlikte çözeceklerini belirterek, “Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Ankara’da bir trafik sorunu var. Bende bir dönem sizin müşterinizden. Herkes çalışıyor. Taksisi, şoförü, özel halk otobüsü, belediye otobüs çalışıyor. Öyle bir ulaşım politikası belirleyelim ki, hem vatandaş hem alın teri döküp çalışanlar memnun olsun” dedi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerden önce taksici ve minibüsçü esnafına altın çağını yaşatacaklarına dair söz verdiğini hatırlatarak, herkesin kazanacağı bir sistem kuracaklarını belirtti. Yavaş, “Belki sağda solda bizim adımıza konuşanlar olabilir, bunlara itibar etmeyiniz. Biz kendi söyleyeceğimiz sözü kendimiz söyleriz. Bizim tek gayemiz var. Ankara’da insanlar mutlu olsun, yaşadıkları kentten keyif alsın, ekmeğinin peşinde karnını doyursun, iyi bir hayat sürsün” ifadelerini kullandı.


Ankara Minibüsçüler Odası Hacı Bekir Gani, adalet, hakkaniyet, hizmet istediklerini belirterek, minibüsçü esnafın Ankara’da çığır açacağını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada bacağı kopan kamyon şoförü öldü
    1. Kazada bacağı kopan kamyon şoförü öldü
    2. Erzurumspor ve Bursaspor'dan flaş talep!
    3. AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları..
    4. Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik..
    5. AP seçimlerini Fransa'da aşırı..
    6. Kağıthane'de 42 bin metrekarelik..
    7. Papa patladı: Bu yapılan kiralık katil..
    8. Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
    9. AP seçimlerini İspanya ve Portekiz'de..
    10. AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları..
    11. "23 Haziran seçimini siyasal..
    12. Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler..
    13. Lübnan'daki Müstakbel Hareketinden..
    14. "23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi..
    15. Semih Özsoy: “Bize gönderme yapanlar..
    16. GÜNCELLEME - Balık avlamak için nehre..
    17. Bakan Kurum: “Kağıthane’de bu sene..
    18. Borç batağındaki CHP'li belediyeden..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Damar’ın..
    20. Eyüpsultan’da kültür sanat sezonu..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şehit..
    22. Cimnastik: Dünya Challenge Kupası
    23. Gaziantepli taraftarların dev ekranda..
    24. Binali Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş!..
    25. "Daha diri olabilmek için milli..
    26. İftar vakti restoranda yangın tüpü..
    27. 2019 Yaz tesettür kombinleri
    28. Şehit yakınları iftarda buluştu
    29. Kayıp olan koyunları Jandarma buldu
    30. Çalışkan: "Avrupa macerası inşallah..
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    İstanbul'da son anket sonuçları açıklandı!
    İstanbul'da son anket sonuçları açıklandı!
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor